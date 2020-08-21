2020/08/21 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف الباحثون في سنغافورة نوعا جديدًا من فيروس كورونا المستجد يسبب التهابات أكثر اعتدالاً للمصاب به، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة لانسيت الطبية هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يكتشفون طفرة جديدة لفيروس كورونا تحمل أخبارا سارة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يكتشفون طفرة جديدة لفيروس كورونا تحمل أخبارا سارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).