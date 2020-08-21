2020/08/21 | 14:02 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في برلين يوم 20 يناير كانون الثاني 2020.تصوير: ميشيل تانتوسي - رويترز.طرابلس (رويترز) - أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، يوم الجمعة وقف إطلاق النار بحسب بيان صادر عن قيادتها.وجاء في البيان أن رئيس الحكومة فائز السراج أصدر ”تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية“.إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان: حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تعلن وقف إطلاق النار) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان: حكومة الوفاق الوطني في طرابلس تعلن وقف إطلاق النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).