الرأسمالية المعولمة وهيمنة الطبقات الفرعية - لطفي حاتم

2020/08/21 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم حمل الطور المعولم من التوسع الرأسمالي نهوج تهميش الدول الوطنية وتفكيك تشكيلاتها الطبقية وما أنتجه ذلك من اتساع النزاعات الاجتماعية وزيادة الفوضى السياسية في العلاقات- الوطنية - الدولية.استناداً الى تكاثر اسباب تهميش الدول الوطنية وتفكيك تشكيلاتها الطبقية في الطور المعولم من التوسع الرأسمالي نسعى في تحليلنا المكثف الى التوقف عند موضوعات رئيسية أهمها - الموضوع الأول – العولمة الرأسمالية وميو ......





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