2020/08/21 | 14:10 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض هذه الحلقة من برنامج "باب الويب" العناوين التالية: تكريم مخرج عراقي..



بفانيلا.



راقصة شعبية "معلقة بشعرها" تثير الجدل في مصر.



في مغامرة مثيرة ..



سعودي يقفز على قرش.



خدمة جديدة في غزة...



ما هي؟ وتتعرفون في جولتنا على "مطبخ امان" للصم والبكم.

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