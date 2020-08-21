2020/08/21 | 14:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف أمين سر الهيئة التطبيعية المكلفة بإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد فرحان عن موعد المفاوضات مع مدرب المنتخب، كاتانيتش، لتجديد عقده الذي ينتهي في 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد العراقي يحدد موعدا نهائيا لحسم مصير كاتانيتش المركز الخبري الوطني.

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