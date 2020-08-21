السيد الحكيم والنجيفي: ندعم انتخابات بعيدة عن سطوة السلاح والمال السياسي

2020/08/21 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيسا تيار الحكمة الوطني وجبهة الإنقاذ والتنمية السيد عمار الحكيم وأسامة النجيفي ملف الانتخابات المبكرة وآليات إنجاحها

الجانبان أكدا اهمية الانتخابات المبكرة والاستعداد لها وتوفير الاجواء الايجابية والتنافس الشريف بعيدا عن سطوة السلاح والمال السياسي وحملات التسقيط، مع ضرورة الإسراع في حسم موضوعة الدوائر الانتخابية.

وأشار السيد الحكيم الى أن تحالف عراقيون الذي انبثق حديثا يهدف الى إعادة الثقة بالنظام السياسي العراقي، وردم الهوة بين الجمهور والقوى السياسية وهو تحالف يدعم الدولة، وأبوابه مفتوحة لكل الداعمين لها.

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