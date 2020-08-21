الخارجية الأمريكية تحث الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الفصائل المسلحة

2020/08/21 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة في بغداد لاتخاذ اجراءات فورية لمحاسبة الفصائل المسلحة والعصابات التي تهاجم العراقيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، وفقا لبيان غاضب حول عمليات اغتيال الناشطين.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس عن غضبها إزاء اغتيال الناشطين المدنيين والهجمات على المحتجين في بغداد والبصرة، مستغربةً استمرار مرتكبي هذه الجرائم في ممارسة أعمالهم من دون عقاب ومحاسبة.https://www.state.gov/assassinations-in-iraq/

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