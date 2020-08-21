الدفاع النيابية تدعو إلى إقامة الدعاوى الأممية لوقف الانتهاكات التركية

2020/08/21 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية الحكومة إلى إقامة الدعاوى الأممية ضد تركيا ردا على الإستهدافات المتكررة للسيادة العراقية.

وأكدت اللجنة في بيان أن استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية والتمادي بتنفيذ الهجمات داخل البلاد، جاءت نتيجة ضعف القرارات الحكومية، مضيفة أن ما تم اتخاذه لا يرتقي إلى حجم المسؤولية.

وأضاف البيان أن استخدام الطائرات المسيرة لتنفيذ الهجمات داخل الأراضي العراقية سابقة خطيرة وعلى الحكومة التعامل مع هذه الهجمات بجدية عبر رفع الدعاوى أمام المحافل الدولية.

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