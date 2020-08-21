2020/08/21 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نعى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، الجمعة، آمر فوج مكافحة إرهاب صلاح الدين، الذي قال إنه “استشهد” أثناء مطاردة “فلول داعش” في جبال مكحول.وقال الساعدي في بيان تلقت “المركز الخبري الوطني” نسخة منه، “باسمي واسم منتسبي جهاز مكافحة الارهاب يحزنني أن أنعى أحد أبطال معارك التحرير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الساعدي ينعى استشهاد آمر فوج مكافحة إرهاب صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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