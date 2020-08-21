الكاظمي: ملف الأيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة

2020/08/21 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن ملف الأيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، مبيناً ان الحكومة لديها الخطط لإعادة تأهيل المناطق التي تعرّضت للإرهاب.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي تلقته “تقدم” ان الأخير “استقبل في مقر إقامته بواشنطن، سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة ، نادية مراد”.

وأوضح أن “الكاظمي رحب بالمواطنة العراقية الأيزيدية نادية مراد، وأشاد بجهودها الكبيرة في إيصال رسالتها الى العالم، وما تعرّض له الأيزيديون والمكونات الأخرى من انتهاكات صارخة على يد عصابات داعش الإرهابية، وفضح ممارساتهم الوحشية”.

وأكد الكاظمي وفقاً للبيان، أن “ملف الأيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، التي تحرص على إعادة جميع النازحين الى منازلهم، ولديها الخطط لإعادة تأهيل المناطق التي تعرّضت للإرهاب ، وإعادة الاستقرار اليها، وإنصاف الأيزيديين وكل العراقيين الذين تعرّضوا الى انتهاكات عصابات داعش، وإعادة المختطفين واسترجاع حقوقهم”.

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