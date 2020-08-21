الصواريخ الايرانية .. نقطة اتهام متفجّرة بين رئيسَي كولومبيا وفنزويلا

2020/08/21 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايفان دوكي بوغوتا,-(أ ف ب) – قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الخميس إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا المجاورة تعمل للحصول على صواريخ من حليفتها إيران.وأوضح الزعيم الكولومبي اليميني “هناك معلومات من وكالات استخبارات دولية تعمل معنا تظهر أن هناك اهتماما من نظام نيكولاس مادورو الدكتاتوري في الحصول على بعض الصواريخ المتوسطة […]

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