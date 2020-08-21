الاقتصاد البريطاني يتجه للتحسن برغم تخطي الدين العام ألفي مليار جنيه استرليني

2020/08/21 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – تخطى الدين العام البريطاني في نهاية تموز/يوليو عتبة ألفي مليار جنيه استرليني، في سابقة تاريخية تعكس وطأة وباء كوفيد-19 على الاقتصاد وتدفع الحكومة إلى التحذير من “قرارات صعبة” سيتعين اتخاذها.وتسجل المملكة المتحدة تدهورا سريعا في ماليتها العامة نتيجة كلفة تدابير دعم الاقتصاد المتخذة في الأشهر الماضية لمواجهة عواقب الأزمة الصحية.[…]

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