وزير الخارجيّة يدعو نظيره الإيطاليّ لزيارة العراق

2020/08/21 | 14:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً مع وزير الخارجيّة الإيطاليّ لويجي دي مايو.





وشهد الاتصال التباحث حول سُبُل دفع العلاقات الثنائيّة بين البلدين، علاوة على بحث الفرص المُتاحة لتعزيز التعاون الثنائيّ بمُختلِف المجالات.

وكان الوزير حسين قد أجرى الاتصال من واشنطن إذ كان في زيارة رسميّة مع وفد رفيع المُستوى برفقة رئيس مجلس الوزراء.

ووجّه الوزير الدعوة إلى نظيره الإيطاليّ لزيارة العراق في إطار الاهتمام المُتبادَل بتعزيز سُبُل التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا المُهمّة.

كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك.

عمار المسعودي

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