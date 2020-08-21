الكاظمي: ملف الأيزيديين يحظى باهتمام بالغ من الحكومة واعادة المختطفين

2020/08/21 | 14:28 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقر إقامته بواشنطن، سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة، العراقية الإيزيدية نادية مراد.





ورحب الكاظمي بحسب بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "بالمواطنة العراقية الأيزيدية نادية مراد، وأشاد بجهودها الكبيرة في إيصال رسالتها الى العالم، وما تعرّض له الأيزيديون والمكونات الأخرى من انتهاكات صارخة على يد عصابات داعش الإرهابية، وفضح ممارساتهم الوحشية".

وأكد أن "ملف الأيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، التي تحرص على إعادة جميع النازحين الى منازلهم، ولديها الخطط لإعادة تأهيل المناطق التي تعرّضت للإرهاب ، وإعادة الاستقرار اليها، وإنصاف الأيزيديين وكل العراقيين الذين تعرّضوا الى انتهاكات عصابات داعش، وإعادة المختطفين واسترجاع حقوقهم".

عمار المسعودي

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