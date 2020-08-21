جندي يطلق النار صوب مدني جنوب شرقي بغداد

2020/08/21 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بإصابة مدني جراء تعرضه لإطلاق نار من سلاح منتسب في الجيش.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً منسوباً للجيش العراقي وبرفقته شخص آخر مجهول الهوية، أقدم على إطلاق النار صوب المدعو (م.ا) ضمن منطقة النهروان، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية تمكنت من اعتقال مطلق النار وإيداعه التوقيف".





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