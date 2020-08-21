مطالبات بتمديد ساعات فرض حظر التجوال على طريق يربط العراق بثلاث دول

2020/08/21 | 15:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

طالب قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ، الجمعة، الحكومة المركزية تمديد ساعات فرض حظر التجوال الشامل على الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بثلاثة دول سورية والاردن والسعودية غربي الانبار .وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بثلاثة دول سورية والاردن والسعودية يغلق وبشكل يومي عند الساعدة السادسة مساءا مما يسبب عرقة حركة الشاحنات القادمة من الاردن وسوريا مما يتطلب النظر بهذه التعليمات وتمديد ساعات فرض حظر التجوال الى الساعة 12 ليلا ويكون التمديد على مراحل لحين رفعه بشكل كامل لضمان انسيابية العمل في المنافذ الحدودية “.واضاف ان” الطريق الدولي السريع امن ومستقر ولم يشهد اي خرق امني ، مبينا ان” اعادة افتتاح الطريق الدولي السريع لمدة 24 ساعة سوف يساهم في تصاعد وتيرة التبادل التجاري بين الدول الثلاثة خاصة وان الحكومة المركزية بصدد اعادة افتتاح منفذ عرر الحدودي مع السعودية في غضون الايام القليلة المقبلة “.



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