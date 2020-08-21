طهران: محاولة واشنطن ’تفعيل آلية الزناد’ عقيمة وغير مجدية

2020/08/21 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، الجمعة، إن محاولة الولايات المتحدة الأميركية تفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن ضد بلاده، عقيمة وغير مجدية.



وقال عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية وتابعها "ناس"، (21 آب 2020)، أن إبلاغ أميركا لمجلس الأمن الدولي يفتقد لأي أثر قانوني، وتلك المحاولة عقيمة وغير مجدية".

وأوضح عباس عراقجي، أن "أيا من المشاركين المتبقين في الاتفاق النووي لا يعتبرون هذا الإبلاغ مؤثرا"، مشيرا إلى أن "بلاده على ثقة بأن مجلس الأمن لن يسمح للولايات المتحدة باستغلال القرار 2231 للوصول إلى هدفها المعلن، وهو تقويض هذا القرار".

يذكر أن الولايات المتحدة فشلت في تمرير مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، بشأن تمديد الحظر التسليحي على إيران، فيما تحاول إعادة الحظر الأممي عليها.

ويعتقد الأوروبيون أن "انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، أفقدها امتيازات هذا الاتفاق، ومنها تحريك آلية إعادة فرض العقوبات بصورة تلقائية".

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