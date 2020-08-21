بحوث حول كورونا..اكتشاف السبب وراء إصابة الشخص أكثر من مرة بعدوى الفيروس

2020/08/21 | 15:06 - المصدر: NRT عربية

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حدد علماء السبب وراء الإصابة المعادة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، ونشروا النتائج التي توصلوا إليها في مجلة "سيل".

وأجرى متخصصون في مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة فحصا للطحال والغدد الليمفاوية للمتوفين من عدوى "كوفيد – 19"، واكتشفوا أنها تخلو من المراكز الجرثومية، والتي تعد جزءا لا يتجزأ من الاستجابة المناعية المستدامة.

وتبين أنه الحالات الحادة لـ"كوفيد – 19"، يتم إنتاج عدد كبير من جزيئات الإشارة، السيتوكين، في تلك الأماكن التي تتشكل فيها عادة المراكز الجرثومية.

وتوصل الخبراء إلى استنتاج مفاده أنه في مثل هذه الحالة، قد يصاب بعض الأشخاص المتعافين بـ"سارس – كوف- 2"، مرة أخرى، في غضون بضعة أشهر ولأكثر من مرة.

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