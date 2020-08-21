حدد موعداً لها.. طيران الإمارات : رحلاتنا ستعود إلى كامل وجهاتها

2020/08/21 | 15:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت شركة طيران الإمارات عودة تشغيل أسطولها إلى وجهاتها الجوية كافة العام المقبل.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة في تصريح صحفي إن “الناقلة ستعمل على استئناف خدمة 100% من وجهاتها، والبالغ عددها 143 محطة بحلول صيف 2021″.

وبيّن أن” تخفيف الإجراءات وقيود السفر أسهم في عودة الحركة السياحية إلى دبي، الأمر الذي انعكس بإيجابية على تحسن نسب إشغال الرحلات والفنادق”.

ويعاني قطاع الطيران من تراجع هائل بسبب إجراءات الإغلاق المتبعة حول العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويشير مسؤولون أوروبيون إلى أن عودة أعداد الركاب في مطارات أوروبا لمستوى العام الماضي يمتد حتى العام 2024.

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وأضاف المسؤول الإماراتي: “الطلب على السفر يواصل الارتفاع التدريجي، في ظل اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تضمن سلامة الجميع”.

ولفت إلى أن “عدد المسافرين خلال الفترة الحالية سجل نمواً بنسبة 100% مقارنة بشهر تموز الماضي، سواء بالنسبة لمسافري الترانزيت أو بالنسبة للقادمين إلى دبي لأسباب مختلفة”.

وأوضح أن “أعداد الرحلات خلال الفترة المقبلة سيعتمد على حجم الطلب، بالإضافة إلى قيود السفر بالنسبة لبعض الدول.

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