2020/08/21 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_السخيري ها نحن إذن جميعا في حالة تعبئة.



مدعوون للشعور بالواجب، ومطالبون بالخضوع للتعليمات، واستجداء بطاقة الهوية ausweis عند الحاجة.



باختصار، نحن في حالة حرب، وهذا ما قد قيل وأعيد قوله.



ثم جملة شهيرة تخطر على البال على التو: "أول ضحية للحرب هي الحقيقة".



وإنه ينبغي أن نحذر من الحركة الأولى، التي نادرا ما تكون جيدة.



فصيغة كبلينغ تتمسك بالضرورات المباشرة للدعاية، من أجل رفع معنويات الخلف، بل بالأحرى معنو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوراق فلسفية(3) ريجيس دوبري، العودة إلى الواقع* - عبد المجيد السخيري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوراق فلسفية(3) ريجيس دوبري، العودة إلى الواقع* - عبد المجيد السخيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).