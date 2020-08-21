الكربولي: شكر الكاظمي الى ترامب لا قيمة له الا في هذه الحالة

2020/08/21 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الجمعة، انه مالم نجد انعكاساً حقيقياً على الواقع الانساني والخدمي وعودة النازحين، فإن شكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الرئيس الامريكي دونالد ترامب على دور قواته في محاربة الارهاب يبقى بلا قيمة عندنا.

وقال الكربولي في تغريدة له، على منصة تيوتر، “مالم نجد انعكاساً حقيقياً على الواقع الانساني والخدمي وعودة النازحين واعادة اعمار محافظاتهم واطلاق سراح الابرياء وكشف مصير المغيبين وحل مليشيات القتل والارهاب فإن شكر الكاظمي لترامب على دور قواته في محاربة الارهاب يبقى بلا قيمة عندنا”.

واختم الكربولي تغريدته، بهاشتاغ “نريد افعال لا اقوال“.

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