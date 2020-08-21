2020/08/21 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الجمعة 21 آب 2020)، إنهاء عودة النازحين إلى مناطق سكناهم في ناحية سليمان بيك في صلاح الدين.

وقال رسول في تغريدة على منصة "تيوتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد لإنهاء عودة النازحين لمناطق سكناهم وبعد التدقيق الأمني".

وأضاف، أنه "تم إعادة الاهالي إلى قرى الحفرية الكبيرة والصغيرة واللقوم والصراط التابعة لناحية سليمان بيك ضمن قاطع مسؤولية الفرقة 14".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين ، الجمعة (21 آب 2020)، اتصالاً هاتفيّاً مع وزير الخارجيّة الإيطاليّ لويجي دي مايو.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاتصال شهد التباحث حول سُبُل دفع العلاقات الثنائيّة بين الب

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقر إقامته بواشنطن، الجمعة، (21 آب، 2020)، سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة ، نادية مراد.

وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي رحب بالمواطنة العرا

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، الجمعة، توضيحا بشأن حقيقة قيام نجل الوزير جمعة عناد بزيارة الامارات ولقائه مسؤولين هناك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أحد المواقع الاعلامية نشر على قناة التيلگرام والمسمى (قيام بوست)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الناطق باسم القائد العام يعلن إعادة اهالي قرى سليمان بيك الى مناطقهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الناطق باسم القائد العام يعلن إعادة اهالي قرى سليمان بيك الى مناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).