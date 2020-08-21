2020/08/21 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

12 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

انتقد المحلل السياسي وائل حازم بشدة مواقف كل من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من قضية الاغتيالات التي تجري وراح ضحيتها عدد من الناشطين المدنيين.

وقال حازم في تدوينة نشرها باللهجة المحكية واطلع عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (21 اب 2020) "عن نفسي،

اتفهم ان برهم صالح يعاني من نزعة قومية وشخصية تجعله "ما يهتم" لسقوط اي عدد من شهداء الغدر في مدن العراق ولا يصدر اي بيان استنكار

زين محمد "شبلاك"؟

مو انت من عربنا ، بالجذب استنكر يخوي لو الوطنية نزعتها ويه سترتك؟.

زين ما غرت من استنكار رئيس برلمان العراب؟"

وختم تدوينته بوسم"#شوكت_تهتز_الشوارب"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي يوجه انتقادا شديدا الى رئيسي الجمهورية والبرلمان لهذا السبب (تدوينة)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي يوجه انتقادا شديدا الى رئيسي الجمهورية والبرلمان لهذا السبب (تدوينة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).