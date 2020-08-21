الموقف الوبائي لفيروس كورونا في اقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/08/21 | 15:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و26 وفاة، يقابلها 326 حالة تعافي من المرض.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (21 آب 2020) ان حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في اقليم كوردستان كالتالي:

- 535 اصابة جديده بفيروس كورونا

219 اربيل

107سليمانية

18 كرميان

174 دهوك

17 حلبجة

- حالات الشفاء 326 شفاء

244 اربيل

31 السليمانية

31 كرميان

20 حلبجة

26 وفاة

15 اربيل

5 السليمانية

2 كرميان

2 رابرين

2 دهوك

حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا COVID-19 منذ انتشارها في كوردستان 23.739

9728 اربيل

10705السليمانية، كرميان ، رابرين

2542 دهوك

764 حلبجة

13.650شفاء

5154 اربيل

حالات التعافي

6988 السليمانية، كرميان ، رابرين.

861 دهوك

647 حلبجة

9214 حالة راقدة في المستشفيات

875 وفاة

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