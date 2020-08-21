الموقف الوبائي لفيروس كورونا في اقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية

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ديجيتال ميديا ان ار تي
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، الجمعة، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و26 وفاة، يقابلها 326 حالة تعافي من المرض.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (21 آب 2020) ان حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في اقليم كوردستان كالتالي:
- 535 اصابة جديده بفيروس كورونا
219 اربيل
107سليمانية
18 كرميان
174 دهوك
17 حلبجة
- حالات الشفاء 326 شفاء
244 اربيل
31 السليمانية
31 كرميان
20 حلبجة
26 وفاة
15 اربيل
5 السليمانية
2 كرميان
2 رابرين
2 دهوك
حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا COVID-19 منذ انتشارها في كوردستان 23.739
9728 اربيل
10705السليمانية، كرميان ، رابرين
2542 دهوك
764 حلبجة
13.650شفاء
5154 اربيل
حالات التعافي
6988 السليمانية، كرميان ، رابرين.
861 دهوك
647 حلبجة
9214 حالة راقدة في المستشفيات
875 وفاة
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