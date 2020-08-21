الاسبوع المقبل..قمة ثلاثية في عمان تجمع الكاظمي والسيسي والملك عبد الله

2020/08/21 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف مصدر سياسي مطلع عن عقد قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.وأكد المصدر ان الترتيبات تجري لعقد القمة في العاصمة الاردنية الاسبوع المقبل، بعد عودة الكاظمي من زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية.وكانت مصادر قد اشارت الى أن الكاظمي […]

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