العثور على صاروخين ومدفع كانت معدة لاستهداف أرتال عسكرية جنوب بغداد

2020/08/21 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

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استشهد مدني بانفجار عبوة ناسفة على عجلة تابعة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي جنوبي بغداد.

ووفقا لما أورده بيان خلية الإعلام الأمني فأن العبوة انفجرت اثناء مرور العجلة التابعة لشركة عراقية متعاقدة مع التحالف الدولي في منطقة عويريج جنوبي بغداد، حيث أدى الحادث إلى حرق عجلة مدنية واستشهاد سائقها.

وفي حادث منفصل ثان، عثرت القوات الأمنية على مدفع وصاروخين كانت معدة لاستهداف أرتال عسكرية في ناحية الرشيد، جنوبي بغداد، بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني.

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