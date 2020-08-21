وزارة الصحة في رسالة تحذيرية.. المؤسسة الصحية لا تستوعب المزيد من الإصابات

2020/08/21 | 15:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع استمرار ارتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا، وجهت وزارة الصحة رسالة تحذيرية إلى المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة الوباء.

الوزارة أكدت في بيان أن البنى التحتية للمؤسسات الصحية العراقية لا تحتمل المزيد من الإصابات، وان الكثير من مؤسسات العالم المتطورة قد انهارت أمام وباء كورونا، مشيرة إلى أن ارتفاع حصيلة الإصابات جاء نتيجة الاستهانة بقرارات الوزارة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما دعت جميع المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية لضمان السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.

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