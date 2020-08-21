وزير خارجية العراق يدعو نظيره الإيطالي لزيارة بغداد

2020/08/21 | 15:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الجمعة، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو إلى زيارة العراق....

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