السليطي : الربط الخليجي سيوفر 3 آلاف ميكا

2020/08/21 | 15:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) /سرى جياد/..اكد عضو لجنة النفط و الطاقة النيابية صادق حميد السليطي ان مشروع الربط الخليجي سيوفر نحو ٣ آلاف ميكا واط،مبينا انه بحاجة إلى وقت للإنجاز.وقال السليطي لـ(المستقلة) ان هذا المشروع يهدف إلى ربط العراق بالمنظومة العالمية في أوروبا عن طريق تركيا، منوها الى ان هذا المشروع بحاجة إلى وقت ومحطات dcخاصة […]

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