  وزير الخارجيّة يدعو نظيره الإيطاليّ لزيارة العراق

2020/08/21 | 15:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

دعا وزير الخارجيّة فؤاد حسين اليوم الجمعة، نظيره الإيطالي لويجي دي مايو إلى زيارة العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته /المعلومة/ أن”وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره الإيطاليّ للتباحث حول سُبُل دفع العلاقات الثنائيّة بين البلدين، علاوة على بحث الفرص المُتاحة لتعزيز التعاون الثنائيّ بمُختلِف المجالات”.

وأضاف البيان أن”وزير الخارجية وجّه الدعوة إلى نظيره الإيطاليّ لزيارة العراق في إطار الاهتمام المُتبادَل بتعزيز سُبُل التنسيق بين البلدين في العديد من القضايا المُهمّة، كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليميّة ذات الاهتمام المُشترَك”.انتهى 25

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