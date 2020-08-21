2020/08/21 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة القبض على أربعة وخمسين مداناً هارباً خارج العراق غير انه لم يسترد منهم سوى ثمانية متهمين بينهم مسؤولين رفيعين في الحكومات السابقة.

رئيس الهيئة مظهر تركي عبيد وكالة، أكد في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، إن المعوقات التي تعترض استرداد الأموال تتمثل بالسرية المصرفية، وعدم الكشف عن الحسابات الخاصة بالمتهمين، إضافة الى رفض الدول الحاضنة للأموال المهربة إجراء التحري عنها، وكذلك عدم وجود اتفاقيات ثنائيَة حديثة لاسترداد الأموال مع أغلب الدول، لافتا إلى أن عدم استثمار العلاقات الدولية الثنائية، وازدواجية الجنسيَّة، يعدان من أبرز المُعوِّقات التي تحول دون استرداد المدانين والمحكومين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: القبض على 54 مداناً هارباً في الخارج وتم استرداد 8 منهم فقط) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: القبض على 54 مداناً هارباً في الخارج وتم استرداد 8 منهم فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).