فلسفة كارل بوبر المتأخرة - مالك ابوعليا

2020/08/21 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: ايغور سيرجيفيتش نارسكي*ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجممن المعروف اليوم أن المفاهيم الفلسفية والمنهجية لكارل بوبر، والتي أصبحت أساساً لآخر نظريات المنطق والعلم، شكّلت في احدى مراحل تطورها، محاولة لانقاذ الوضعية الجديدة تحت مظلة انتقادها.



خلقت الطبيعة المُتشددة لآراء بوبر السوسيولوجية المُعادية لل ......





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