بيان رسمي من الصحة بخصوص شهري محرم وصفر وتحذير من ’’عواقب وخيمة’’

2020/08/21 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة

لوحظ في الآونة الأخيرة وللاسف الشديد كلام متداول من كثير من الجهات حول تحميل وزارة الصحة مسؤلية زيادة الإصابات بفايروس كورونا، وهنا لابد ان نوضح بعض الحقائق المهمة التي تهم المواطن العراقي والرأي العام؛ ان السيطرة على اي وباء من الأمراض الإنتقالية يكون باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتي تعلنها الجهات الصحية وتبينها، ويقع تنفيذها على عاتق المواطنين والجهات المعنية الأخرى.

ان وزارة الصحة ومنذ انطلاق جائحة كورونا وبشكل يومي كانت تصدر التعليمات والارشادات الصحية للمواطن الكريم وترفع التوصيات اللازمة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي بدورها تحولها الى قرارات ملزمة لكل الجهات المعنية وكانت تدعو وعلى مدار الساعة وعبر كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءه وكذلك من خلال فرقها التوعوية الجوالة الى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الصحية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لقطع سلسلة انتشار الفايروس وللسيطرة على الوباء الذي تمكنت الكثير من الدول من السيطرة عليه من خلال التزام المواطنين بهذه التعليمات.





وتزامنا مع حلول شهري محرم الحرام وصفر ومالهما من اهمية في حياة المواطن العراقي؛ تدعو وزارة الصحة ابناء شعبنا الأبي الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامة اينما تواجدوا والمحافظة على التباعد الاجتماعي لتلافي الارتفاع بعدد الاصابات الذي يؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها، وتؤكد وزارتنا استمرار فرقها باجراء المسوحات ونشر التوعية وان مؤسساتنا الصحية مستنفرة بتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية مع توفير كل الإمكانيات حفاظًا على سلامة المواطن العراقي.

السيطرة على الوباء هو قرار المواطن بالالتزام الاجراءات الوقائية.

وزارة الصحة والبيئة الجمعة ٢١ آب ٢٠٢٠

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الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 21 آب 2020

- تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق

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أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، الجمعة، بتسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة ذي قار، سجلت حالتي وفاة ناجمة عن فيروس كو

بغداد اليوم-بغداد

وجه الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم الجمعة، رسالة تحذير إلى المواطنين العراقيين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بأن البنى التحتية للمؤسسة الصحية لا تتحمل مزيد من الاصابات.





وقال ال

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