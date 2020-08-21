العراق يعود لحصيلة 4 آلاف مصاب بفيروس كورونا مقابل 75 حالة وفاة


العراق يعود لحصيلة 4 آلاف مصاب بفيروس كورونا مقابل 75 حالة وفاة
2020/08/21 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 21  آب 2020 

- تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1393488 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   271بغداد / الكرخ      322مدينة الطب        81النجف الأشرف    174السليمانية           82أربيل               244                         كربلاء             236كركوك             51ديالى               106واسط              107           البصرة             647ميسان               125بابل                 109  الديوانية             72 ذي قار              244الأنبار               53المثنى               112     نينوى                210              

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 4288 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   574بغداد الكرخ     274 مدينة الطب      65النجف            302السليمانية         142       أربيل            219دهوك             174               كربلاء         336كركوك        217  ديالى          108واسط         251 البصرة       583ميسان        149 بابل           130 الديوانية      110   ذي قار        264الأنبار          50المثنى          153نينوى          104 صلاح الدين    83  

- الوفيات   75    حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     6بغداد الكرخ        4 مدينة الطب       1  النجف             1               السليمانية        9   أربيل          15 دهوك            2                 كربلاء           3كركوك         3 واسط           4 البصرة        4ميسان          1   بابل            5الديوانية        3 ذي قار         2 الأنبار          3 المثنى          2          نينوى           7 

مجموع الشفاء  :  140446     ( نسبة الشفاء 71.3  %)                       مجموع الأصابات :   197085                                               الراقدين الكلي:     50356                                                         الراقدين في العناية المركزة:      587                                            مجموع الوفيات:   6283

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالجمعة   21   آب 2020

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بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة 

لوحظ في الآونة الأخيرة وللاسف الشديد كلام متداول من كثير من الجهات حول تحميل وزارة الصحة مسؤلية زيادة الإصابات بفايروس كورونا، وهنا لابد ان نوضح بعض الحقائق المهمة التي تهم المواطن العراقي والرأي العام

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، الجمعة، بتسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة ذي قار، سجلت حالتي وفاة ناجمة عن فيروس كو

بغداد اليوم-بغداد

وجه الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم الجمعة، رسالة تحذير إلى المواطنين العراقيين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بأن البنى التحتية للمؤسسة الصحية لا تتحمل مزيد من الاصابات.

وقال ال

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