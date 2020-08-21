العراق يعود لحصيلة 4 آلاف مصاب بفيروس كورونا مقابل 75 حالة وفاة

2020/08/21 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة المصادف 21 آب 2020

- تم فحص ( 24761) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1393488 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3246) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 271بغداد / الكرخ 322مدينة الطب 81النجف الأشرف 174السليمانية 82أربيل 244 كربلاء 236كركوك 51ديالى 106واسط 107 البصرة 647ميسان 125بابل 109 الديوانية 72 ذي قار 244الأنبار 53المثنى 112 نينوى 210

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4288 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 574بغداد الكرخ 274 مدينة الطب 65النجف 302السليمانية 142 أربيل 219دهوك 174 كربلاء 336كركوك 217 ديالى 108واسط 251 البصرة 583ميسان 149 بابل 130 الديوانية 110 ذي قار 264الأنبار 50المثنى 153نينوى 104 صلاح الدين 83

- الوفيات 75 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 6بغداد الكرخ 4 مدينة الطب 1 النجف 1 السليمانية 9 أربيل 15 دهوك 2 كربلاء 3كركوك 3 واسط 4 البصرة 4ميسان 1 بابل 5الديوانية 3 ذي قار 2 الأنبار 3 المثنى 2 نينوى 7

مجموع الشفاء : 140446 ( نسبة الشفاء 71.3 %) مجموع الأصابات : 197085 الراقدين الكلي: 50356 الراقدين في العناية المركزة: 587 مجموع الوفيات: 6283

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالجمعة 21 آب 2020

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بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة

لوحظ في الآونة الأخيرة وللاسف الشديد كلام متداول من كثير من الجهات حول تحميل وزارة الصحة مسؤلية زيادة الإصابات بفايروس كورونا، وهنا لابد ان نوضح بعض الحقائق المهمة التي تهم المواطن العراقي والرأي العام

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، الجمعة، بتسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة ذي قار، سجلت حالتي وفاة ناجمة عن فيروس كو

بغداد اليوم-بغداد

وجه الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجميلي، اليوم الجمعة، رسالة تحذير إلى المواطنين العراقيين غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بأن البنى التحتية للمؤسسة الصحية لا تتحمل مزيد من الاصابات.





وقال ال

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