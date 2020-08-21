استخبارات ذي قار تعلن اعتقال قاتل الشيخ عواد الطارش

2020/08/21 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على متهم ارتكب جريمته عام 2003 بقتل شيخ في المحافظة.

وذكر إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت خلية استخبارات افواج طوارئ ذي قار من القبض على المتهم ( ع .



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ش ) مطلوب وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي والذي كان هاربا خارج البلاد لاتهامه بجريمة قتل الشيخ عواد الطارش التي وقعت في عام 2003".

وأضاف، "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية وجرى احالته الى جهة الطلب لاكمال التحقيق وتقديمه الى المحكمة المختصة".

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي ومقتل سائقها جنوبي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "عبوة ناسفة، انفجرت على عجلة تابعة لإح

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزيرا الدفاع العراقي والأمريكي، الجمعة (21 آب 2020)، استمرار التعاون بين القوات العراقية والتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في العراق.

وقال وزير الدفاع جمعة سعدون عناد، في تغريدة على "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم- بغداد

كشفت خلية الاعلام الامني، الجمعة، (21 آب، 2020) ، تفاصيل مقتل امر فوج مكافحة الارهاب بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مِن أبطال فوج مكافحة الأرهاب في محافظة صلاح الدين، نفذت فجر

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