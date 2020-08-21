“شالوم عليكم”…مقال للسفير الإماراتي لدى واشنطن في صحيفة إسرائيلية

2020/08/21 | 15:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نشر السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، صباح اليوم الجمعة، مقالا جديدا في الصفحة الأولى لصحيفة عبرية.وذكرت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على “تويتر”، أن العتيبة نشر مقالا جديدا في الصفحة الأولى لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، تحت عنوان “شالوم عليكم” (سلام عليكم).وأكد العتيبة أن اتفاق […]

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