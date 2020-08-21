2020/08/21 | 15:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يهنئ الأمة الاسلامية والمراجع العظام والشعب العراقي بحلول السنة الهجرية الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/21 | 15:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يهنئ الأمة الاسلامية والمراجع العظام والشعب العراقي بحلول السنة الهجرية الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يهنئ الأمة الاسلامية والمراجع العظام والشعب العراقي بحلول السنة الهجرية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).