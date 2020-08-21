الكاظمي لقائي مع ترامب مهم وناجح وأكد لي انسحاب القوات بـ 3 سنوات

2020/08/21 | 15:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مهما وناجحا، لافتا إلى أن كلا الطرفين خرجا مرتاحين من هذا اللقاء.وقال الكاظمي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية إنه “جرى خلال اللقاء الحديث عن التعاون الاقتصادي، والتعاون الأمني، وإعادة تقييم الوجود الأمريكي في العراق”.وأضاف […]

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