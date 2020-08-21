إنتشال جثة شاب غريق في النهروان

2020/08/21 | 16:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أنتشلت مفارز غواصي النجدة النهرية وزوارق النجدة من جثة شاب من داخل نهر دجلة ضمن منطقة النهروان جنوب العاصمة بغداد.





وذكر بيان لاعلام نجدة بغداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الشاب تولد 2000 الذي تعرض للغرق بسبب السباحة في النهر".

وأضاف انه "تم التعرف على الضحية من خلال ذويه وتسليم الجثة وفق اجراءات أصولية".

عمار المسعودي

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