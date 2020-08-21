بالصور.. النقل تباشر بخدمة توقفت منذ 16 سنة وتحدد الأجور

2020/08/21 | 16:00 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الجمعة، مباشرة باصات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة للوزارة، بتسيير خطوطها المنتظمة الخاصة بنقل المسافرين من المناطق الحيوية وسط العاصمة باتجاه مطار بغداد الدولي وبالعكس خدمة للمسافرين وكذلك العاملين في الطيران المدني.





وقال الوزير في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "بدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصبح بامكان المواطنين الاستفادة من خدمات الباصات والتنقل من خمسة وجهات في العاصمة بغداد {مرآب البياع، مرآب العلاوي، مرآب النهضة، ومنطقة بغداد الجديدة ومدينة الكاظمية المقدسة} الى مطار بغداد الدولي وبالعكس".

من جانبه أكد مدير عام الشركة كريم كاظم حسين ان "توجيهات الوزير تنص على تقديم كل التسهيلات للمواطنين وتفعيل الخدمات والتقليل من معانات المواطنين" مشيراً الى، ان "أجرة النقل من أي مرآب ستكون بمبلغ 5000 دينار عراقي فقط".

يشار الى ان هذه الخدمة قد توقف منذ 16 سنة بسبب الوضع الأمني والاجراءات المشددة في المطار.

كما أعلنت وزارة النقل مؤخرا إعادة افتتاح ساحة عباس بن فرناس امام حركة المسافرين من والى مطار بغداد الدولي بعد توقفها خلال فترة الحظر الوقائي .

عمار المسعودي

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