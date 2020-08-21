2020/08/21 | 16:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، العراقيين إلى المحافظة على التباعد الاجتماعي، وذلك تزامناً مع حلول شهر محرم.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، أنه “لوحظ في الآونة الأخيرة وللاسف الشديد كلام متداول من كثير من الجهات حول تحميل وزارة الصحة مسؤولية زيادة الإصابات بفايروس كورونا، وهنا لابد ان نوضح بعض الحقائق المهمة التي تهم المواطن العراقي والرأي العام”، مبينة ان “السيطرة على اي وباء من الأمراض الإنتقالية يكون باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتي تعلنها الجهات الصحية وتبينها، ويقع تنفيذها على عاتق المواطنين والجهات المعنية الأخرى”.

وأضافت الوزارة، أنها “ومنذ انطلاق جائحة كورونا وبشكل يومي كانت تصدر التعليمات والارشادات الصحية للمواطن الكريم وترفع التوصيات اللازمة الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي بدورها تحولها الى قرارات ملزمة لكل الجهات المعنية وكانت تدعو وعلى مدار الساعة وعبر كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكذلك من خلال فرقها التوعوية الجوالة الى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الصحية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لقطع سلسلة انتشار الفايروس وللسيطرة على الوباء الذي تمكنت الكثير من الدول من السيطرة عليه من خلال التزام المواطنين بهذه التعليمات”.

وبينت، أنه “تزامنا مع حلول شهري محرم الحرام وصفر ومالهما من اهمية في حياة المواطن العراقي، تدعو وزارة الصحة ابناء شعبنا الأبي الى الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامة اينما تواجدوا والمحافظة على التباعد الاجتماعي لتلافي الارتفاع بعدد الاصابات الذي يؤدي الى نتائج لا تحمد عقباها”، موضحة ان “فرقها مستمرة باجراء المسوحات ونشر التوعية وان مؤسساتنا الصحية مستنفرة بتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية مع توفير كل الإمكانيات حفاظًا على سلامة المواطن العراقي”.

واكدت الوزارة، أن “السيطرة على الوباء هو قرار المواطن بالالتزام الاجراءات الوقائية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تدعو للمحافظة على التباعد الاجتماعي وتؤكد على ان السيطرة على الوباء هو قرار المواطن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تدعو للمحافظة على التباعد الاجتماعي وتؤكد على ان السيطرة على الوباء هو قرار المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).