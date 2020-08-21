الكاظمي يؤكد على إنصاف الأيزيديين وإعادة المختطفين واسترجاع حقوقهم

2020/08/21 | 16:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر إقامته بواشنطن، سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة ، نادية مراد. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان ” الكاظمي رحب بالمواطنة العراقية الأيزيدية نادية مراد، وأشاد بجهودها الكبيرة في إيصال رسالتها الى العالم، وما تعرّض له الأيزيديون والمكونات الأخرى من انتهاكات صارخة […]

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