2020/08/21 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هجوما عنيفا على الحزب الديمقراطي ومرشحه للرئاسة جو بايدن.

وأكد ترمب في تصريح، واصل من خلاله توجيه انتقاداته اللاذعة المعتادة لخصومه، ان مرشح الحزب الديموقراطي بايدن سيزيد في حال فوزه بالسباق الرئاسي، الضرائب بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف، وهو ما سيقضي على البلاد واقتصادها.

وعن الشأن الانتخابي، كشف ترمب عن توقعه بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل، الأكثر تزويرا في تأريخ الولايات المتحدة، متهما الديمقراطيين بأنهم سيرسلون واحدا وخمسين مليون صوت عبر البريد، إلى أشخاص لم يطلبوها من الأساس، أو ربما كانوا موتى على حد قوله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب: الانتخابات المقبلة الأكثر تزويرا في تأريخ البلاد وبايدن سيزيد الضرائب 3 أضعاف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب: الانتخابات المقبلة الأكثر تزويرا في تأريخ البلاد وبايدن سيزيد الضرائب 3 أضعاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).