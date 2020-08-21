الكاظمي يصف لقاءه مع ترمب بالناجح والمهم ويؤكد: نرفع شعار العراق أولا

2020/08/21 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالناجح والمهم، مؤكدا أن الطرفين العراقي والأمريكي خرجا من اللقاء مرتاحين.

تصريحات الكاظمي جاءت خلال مقابلة صحفية تطرق فيها إلى تفاصيل اللقاء والمباحثات بين الجانبين العراقي والأمريكي.

ونوه رئيس الحكومة إلى توازن حواره بين طهران وواشنطن في ذات المواضيع، مؤكدا أنه يرفع شعار العراق أولا وأن مصالح البلاد هي من تقرر نوع علاقاته الخارجية من مبدأ العلاقة وفق السيادة.

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