الانبار اجراءات كورونا ارجئت الية عودة النازحين السوريين الى المحافظات الشمالية      

2020/08/21 | 16:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..





اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الجمعة، عن ارجاء عودة الاسر السورية النازحة في الانبار الى اشعار اخر .

وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” حكومة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية والجهات الاخرى المشرفة على مخيمات النزوح ارجئت عودة الاسر السورية النازحة في مناطق مختلفة من مدن الانبار الى المحافظات الشمالية على خلفية قرار فرض حظر التجوال الصحي لتجنب تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا “.

واضاف ان” وفد من حكومة الانبار المحلية التقى بأعضاء من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحصول على دعم لعودة كافة الاسر النازحة في خطوة تهدف الى اغلاق ملف النازحين ، مبينا ان” السر السورية طلبت من الحكومة المحلية الى نقلها الى محافظة اربيل والمحافظات الشمالية الاخرى الا ان تقيد الحركة والالتزام بقرار حظر التجوال الصحي وارشادات خلية ازمة كورونا ارجئت عملية عودتهم الى المناطق التي يرغبون البقاء فيها بناءا على طلبهم “.



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