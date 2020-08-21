رسمياً أحمد إبراهيم يجدد الولاء للصقور

2020/08/21 | 16:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

وقّع مدافع المنتخب الوطني بكرة القدم أحمد إبراهيم عقده رسمياً مع فريق القوة الجوية لموسم آخر.

وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن "اللاعب أحمد إبراهيم وقّع على تجديد عقده مع الفريق لموسم آخر"، مبينا أن "التوقيع تم بحضور قائد القوة الجوية رئيس النادي اللواء شهاب جاهد، بعدما تم إرسال نسخة من العقد بوقت سابق عبر الواتساب وذلك بعد تعذر اللاعب من المجيء إلى بغداد بسبب الحظر المفروض من جراء وباء كورونا".

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