الصحة العراقية تعلن حصيلة الاصابات بكورونا وتحذر!

2020/08/21 | 16:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الجمعة، مشيرة الى تسجيل 4288 اصابة جديدة بالفيروس و3246 حجا...

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