رسول يعلن عودة أهالي عدد من قرى ناحية سليمان بيك إلى مناطقهم

2020/08/21 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن العميد يحيى رسول، الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إعادة نازحي عدد من قرى محافظة صلاح الدين الى مناطقهم.

وأشار رسول في تغريدة على تويتر، الى إعادة الاهالي إلى قرى الحفرية الكبيرة والصغيرة واللقوم والصراط، التابعة لناحية سليمان بيك، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الرابعة عشرة، بعد إجراء التدقيق الأمني، بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع.

بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد @MAKadhimi والسيد وزير الدفاع @Jouma_Anad لإنهاء عودة النازحين لمناطق سكناهم وبعد التدقيق الأمني، تم إعادة الاهالي إلى قرى الحفرية الكبيرة والصغيرة واللقوم والصراط التابعة لناحية سليمان بيك ضمن قاطع مسؤولية الفرقة 14 @modmiliq.



pic.twitter.com/3oelChavc3— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) August 21, 2020

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