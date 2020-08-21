ميزات جديدة ستظهر في هواتف أندرويد و iOS هذا العام

2020/08/21 | 16:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ينتظر مستخدمو الهواتف والأجهزة الذكية هذا العام ظهور النسخ الجديدة من نظامي أندرويد و iOS، فما الجديد الذي ستحمله هذه النسخ للمستخدمين؟

وحول الموضوع قال الخبير التقني في منصة Digital Citizen الرقمية الروسية، فلاديمير غريتسينكو: “خريف العام الجاري سيتمكن مستخدمو الهواتف الذكية من تحديث أنظمة تشغيل هواتفهم والحصول على نسختي iOS 14 وAndroid 11..



أبرز شيء سيظهر في أنظمة iOS هو أدوات التنسيق الجديدة في القوائم، أما Android 11 فسيحمل مع ميزة تمكن المستخدمين من توثيق ما يحدث على شاشات هواتفهم عبر مقاطع فيديو، وعملية توثيق لقطة للشاشة في أجهزة أندرويد ستصبح أكثر سهولة أيضا، كما ستتحسن آلية عمل الإشعارات في هذه الأجهزة.

وأضاف الخبير “مع ظهور نسخة iOS الجديدة سيتمكن مستخدمو هواتف آيفون من تحديد موقع وحجم أدوات التنسيق على أجهزتهم، كما ستحمل هذه النسخة لهم ميزة طال انتظارها، وهي ميزة تجعل إشعار الاتصال يظهر بحجم صغير على الشاشة عند تلقي المكالمات، بآلية تشبه آلية ظهور إشعارات الرسائل.

والميزة المهمة الأخرى التي قد تظهر في نسخة هواتف آيفون مع حصولها على iOS 14 هي ميزة فتح واجهتي تطبيقين في آن معا على الشاشة كما هو الحال في بعض هواتف سامسونغ، ما سيمكن المستخدم من إجراء مكالمات الفيديو واستعمال تطبيق آخر على سبيل المثال.

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