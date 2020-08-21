18 بعثة دبلوماسية تدين عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين بالعراق

2020/08/21 | 16:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دان بيان صادر عن 18 بعثة دبلوماسية عاملة في العراق ، عمليات “الاغتيال والترهيب” التي يتعرض لها ناشطين ومتظاهرين، فيما دعت تلك البعثات الحكومة العراقية الى توفير الحماية لهم.وحمل البيان المشترك توقيع السفارات المعتمدة في العراق؛ أستراليا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك؛ فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر،إيطاليا، هولندا، بولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد، […]

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